Nieuwe vloer voor gevechtssporthal 21 april 2018

De gemeenteraad heeft 46.000 euro uitgetrokken voor een nieuwe vloer voor de gevechtssporthal in het voormalige zwembad. De vroeger aanwezige zwembadkuipen in deze ruimte werden in een vorige fase deels dichtgelegd en deels overkapt met een OSB-vloer op houten liggers. In deze fase werd ook de volledige ruimte geëgaliseerd. Daar komt nu een soepele vloer in linoleum bovenop.





Dezelfde vloerbekleding wordt aangebracht in het multifunctioneel zaaltje in het diepe deel van de voormalige zwemkuip. (PKM)