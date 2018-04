Nieuwe verlichting voor Gaverlandwijk 17 april 2018

De gemeenteraad heeft een budget goedgekeurd voor de renovatie van de openbare verlichting in een deel van de Gaverlandwijk. Naar aanleiding van de geplande renovatiewerken van de bestaande wegenis en Voetpaden in de Leliestraat, Irisstraat, Begoniastraat en Azalealaan zullen ook 71 nieuwe verlichtingspalen worden geplaatst. Het gaat om een investering van 800.000 euro. In de Fabriekstraat in Kallo wordt de verlichting ook gemoderniseerd. Daar komen 20 nieuwe palen, goed voor 63.000 euro. Tot slot komt er ook nieuwe verlichting in de Snoeckstraat in Melsele. Hiervoor is 85.000 euro uitgetrokken. (PKM)