Nieuwe verbrandingsinstallatie voor houtafval bij Indaver Kristof Pieters

28 maart 2019

18u11 1 Beveren De afvalbedrijven Indaver en Suez hebben een vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe centrale die energie opwekt uit de verbranding van niet-recycleerbaar houtafval. De houtoven ter waarde van 100 miljoen euro zou op termijn ook stoom kunnen leveren voor omliggende bedrijven.

De oven zal een capaciteit hebben van jaarlijks 180.000 ton houtafval. Het gaat om hout dat vanwege de slechte kwaliteit niet meer kan gerecycleerd worden tot nieuwe producten zoals paneelhout. Ook biomassa, waarvoor bomen gekapt worden, komt niet in de installatie terecht. Het gaat vooral om hout afkomstig van bouw- en sloopafval uit de industrie en van containerparken. “In de eerste plaats zal de verbrandingsinstallatie gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit”, zegt Indaver-woordvoerder Inge Baertsoen. “Maar het is ook zeker mogelijk dat het overschot van de opgewekte energie in de vorm van stoom op het Ecluse-stoomnet terechtkomt. Dat hangt af van de vraag naar stoom van de afnemende bedrijven.” Op dit moment maken vijf chemische bedrijven gebruik van stoom via Ecluse, die wordt opgewekt door afvalstoffenverbranding bij Indaver.

Als Indaver en Suez groen licht krijgen, wil men nog eind dit jaar starten met de bouwwerken en tegen 2021 operationeel zijn.