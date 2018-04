Nieuwe uitbater voor snackbar op Grote Markt gezocht 13 april 2018

Op 1 juli 2018 loopt de concessie af voor de uitbating van de pittazaak op de Grote Markt te Beveren. De gemeenteraad heeft nu een nieuw lastenboek opgemaakt voor de keuze van een nieuwe uitbater. De inhoud van het lastenboek is grotendeels hetzelfde als 9 jaar geleden, maar er zijn wel enkele kleine wijzigingen. Oorspronkelijk was er enkel sprake van een frituur, maar de zaak is later uitgebreid tot pittazaak met frituur. Daarom wordt nu de omschrijving snackbar gebruikt. Zo kan er een ruimer assortiment van zaken zich vestigen in het paviljoen op de markt. Een nachtwinkel is niet toegelaten. Nu betaalt de uitbater een huurvergoeding van 1.250 euro per maand, maar het college heeft geen minimale concessievergoeding vastgelegd en wil de markt laten spelen. Omdat er in het verleden veel problemen waren met verstopte leidingen en vetafval in de riolering, zal de nieuwe uitbater ook een vetafscheider moeten installeren. Deze voorwaarde wordt ook opgelegd in de milieuvergunning. (PKM)