Nieuwe tribune in ruil voor flats PROJECTONTWIKKELAAR GEZOCHT VOOR GRONDEN KLAPPERSTRAAT KRISTOF PIETERS

15 maart 2018

02u56 0 Beveren Er komt een nieuwe tribune in het Freethielstadion langs de Klapperstraat. De gemeente kocht hiervoor negen gebouwen aan. Die krijgt een private projectontwikkelaar in ruil voor een nieuwe tribune voor 1.800 mensen én een enveloppe met 1,2 miljoen euro. Voetbalclub Waasland-Beveren is vragende partij, want voorbije seizoen was de Freethiel vijf keer uitverkocht.

Nu heeft de Freethiel een capaciteit van 8.190 plaatsen. Voor gewone matchen is dat voldoende, maar voor topwedstrijden is het huis te klein. "Het voorbije seizoen was het stadion vijf keer uitverkocht en dat is een unicum", zegt voorzitter Dirk Huyck. "De nieuwe tribune is dus belangrijk. Voor matchen zoals tegen Lokeren, Antwerp of Beerschot zal die ongetwijfeld vol zitten."





De tribune langs de kant van de Klapperstraat is al heel wat jaren buiten gebruik nadat deze afgekeurd werd. Hierdoor is ook de vroegere hoofdingang van het Freethielstadion in onbruik geraakt. Intussen werd de nieuwe hoofdtribune langs de kant van de Lindenlaan gebouwd. Alle activiteiten zijn hierdoor verschoven naar het Stadionplein waar ook de grote parking is.





De gemeente stelde vroeger al een RUP op voor de Freethielzone. Dit maakt de bouw van appartementen mogelijk. De gemeente kocht zelf de voorbije jaren negen aanpalende panden aan. Omdat de leegstand een doorn in het oog begint te worden en de nood aan een nieuwe tribune groot, wil men nu op zoek gaan naar een private ontwikkelaar. "De tribune moet overdekt zijn en 1.800 zitplaatsen tellen", zegt schepen van sport Katrien Claus (CD&V). "Daaronder willen we een horecagelegenheid van 585 vierkante meter met sanitair. Verder moet er een ruimte zijn voor de televisiecamera's en vragen we een nooduitgang richting Klapperstraat."





1,2 miljoen euro

De projectontwikkelaar krijgt de grond van de gemeente en bouwt in ruil de nieuwe tribune. Daarbovenop moet hij wel nog eens 1,2 miljoen euro leggen. "De gronden zijn meer waard dan enkel een tribune", legt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) uit. "Het gaat om een totale oppervlakte van 3.000 vierkante meter, goed voor een 40-tal appartementen."





De oppositie vraagt zich af of er voldoende interesse zal zijn. De commerciële ruimten onder de hoofdtribune waren geen succesverhaal. Volgens Van de Vijver is dit een ander verhaal. "Hier haalt de private partner zijn winst uit appartementen en niet uit winkelruimte", benadrukt hij.





Ook ondervoorzitter Jozef Van Remoortel is ervan overtuigd dat er voldoende kandidaten zijn. "De projectontwikkelaar kan flink uitsparen door een parking te realiseren onder de tribune in plaats van een veel duurdere ondergrondse parking."