Nieuwe Raad van Bestuur aangesteld van Maatschappij Linkerscheldeoever Kristof Pieters

28 maart 2019

17u30 0 Beveren De Maatschappij Linkerscheldeoever heeft een nieuwe Raad van Bestuur voor de legislatuur 2019 – 2024. Met Boudewijn Vlegels levert de gemeente Beveren opnieuw de voorzitter.

De samenstelling van de Raad van Bestuur vernieuwt elke zes jaar en volgt daarmee de cyclus van de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit de Vlaamse overheid, Interwaas, het Havenbedrijf Antwerpen en de gemeenten Beveren en Zwijndrecht werden in totaal 12 bestuurders en 2 bestuurders met raadgevende stem voorgedragen. Zij werden allen aangesteld tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering afgelopen woensdag.

Met de aanstelling van Boudewijn Vlegels, levert de gemeente Beveren opnieuw de voorzitter. Jacques Vandermeiren (Havenbedrijf Antwerpen) en Marc Van de Vijver (Interwaas) werden aangesteld als ondervoorzitters. Nieuwkomers in de Raad van Bestuur zijn bestuurders Lieve Truyman (Interwaas) en Laura Staut (gemeente Beveren) en bestuurders met raadgevende stem Ann Vermeulen (gemeente Beveren) en Danny Van Hove (gemeente Zwijndrecht). Het Vlaams Gewest levert twee bestuurders met Freddy Aerts en Miet Deckers, namens Interwaas zetelt ook André Van de Vyver en voor de gemeente Zwijndrecht is dit verder nog Kris Herremans. Het Havenbedrijf tot slot is ook nog vertegenwoordigd door Guy Janssens, Eline Peeters en Stephan Vanfraechem.