Nieuwe podiumvloer voor CC Ter Vesten 25 augustus 2018

Het cultuurcentrum Ter Vesten is klaar voor een nieuw seizoen en de artiesten zullen het beste van zichzelf kunnen geven op een gloednieuwe podiumvloer. "Eerstdaags wordt er ook nog de fluwelen tussendoek gehangen in de schouwburgzaal. Dat is dan meteen het sluitstuk van de grondige renovatie", zegt een tevreden cultuurschepen Johan Smet (N-VA). De gemeente moest wel flink wat meer budget uittrekken voor de aanleg van de nieuwe plankenvloer op het podium. De kostprijs werd geraamd op 20.000 euro, maar de uiteindelijke kostprijs bedroeg het dubbele. "We hadden het wat verkeerd ingeschat, maar de werken waren vrij moeilijk en bovendien moet zo'n vloer aan heel wat eisen voldoen", legt de schepen uit. "Ze moet flexibel genoeg zijn voor bijvoorbeeld dans, maar tegelijk ook zware decorstukken kunnen dragen. We zijn wel blij met het eindresultaat. De vervanging van de vloer was echt wel nodig. Er waren veel oneffenheden ontstaan en hier en daar ook versplintering en dat is een risico als er op blote voeten wordt gedanst."





In een eerdere fase werd ook de inrichting van de schouwburg opgefrist. Er werd nieuw tapijt gelegd, de stoelen werden vervangen en de zaal wordt voortaan duurzaam verlicht met ledspots. Figurentheater Vlinders & Co mag op 9 september het nieuwe podium als eerste gezelschap komen uittesten. (PKM)