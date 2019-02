Nieuwe parking op kruispunt Melseledijk Kristof Pieters

25 februari 2019

19u39 0 Beveren Er komt een nieuwe kleine parking op een braakliggend perceel op de hoek van de Melseledijk en de Brielstraat. De gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden hiervoor goedgekeurd. Het gaat om een investering van 37.136 euro.

Op het perceel bevond zich vroeger een café maar dat stond te dicht bij de rooilijn gebouwd en verdween daarom onder de sloophamer na aankoop door de gemeente. Aanvankelijk wou men de resterende grond verkopen om te bebouwen maar nu is beslist om er een kleine parking aan te leggen. Dit is enerzijds een compensatie voor het verlies aan parkeerplaatsen aan de overkant van de weg ter hoogte van een bakkerij. Door de aanleg van een fietspad zullen daar namelijk enkele plaatsen verdwijnen. De parking kan echter ook gebruikt worden door pendelaars. Gemeenteraadslid Issam Benali (sp.a) vraagt om ook een fietsenstalling te voorzien aangezien heel wat pendelbussen richting haven daar halt houden. Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) had dit zelf ook al opgemerkt en zal het voorstel verder onderzoeken.