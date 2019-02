Nieuwe parking op komst voor domein Fort Liefkenshoek Kristof Pieters

18 februari 2019

18u36 2 Beveren Er komt binnenkort een nieuwe parking voor de bezoekers van het Fort Liefkenshoek in Kallo. Er wordt al jarenlang, bij gebrek aan een goed alternatief, in de berm geparkeerd wat tot onveilige en vaak chaotische situaties leidt wanneer er activiteiten georganiseerd worden op het Fort.

Recent zette de gemeenteraad ook al het licht op groen voor de bouw van een nieuw horecapunt ten zuiden van het Fort. Als voorwaarde bij dit project werd vanuit de veiligheidsdiensten opgelegd om een tweede ontsluiting over de walgracht te voorzien, met een stelplaats voor hulpdiensten aan de zuidzijde van de walgracht. De gemeente ziet dit als een ideale gelegenheid om de noodbrug mee te integreren in een ruimer ontwerp met ook een nieuwe parking en ontsluiting van het Fort. Die parking moet plaats bieden aan een honderdtal wagens.

“Dat er een parking wordt gerealiseerd, lijkt een goed idee”, vindt Groen-raadslid Stijn De Munck. “Het blijft wel een moeilijk verhaal dat het gemeentebestuur een miljoen euro investeert in een horecapunt op het fort dat omgeven is door zware petrochemische industrie. Met deze parking en een tweede toegangsweg tot het fort wordt het allemaal wel een heel dure onderneming”, stelt De Munck. Hij vraagt zich ook af of de parking niet vooral gebruikt zal worden door gebruikers van het veer en de waterbus als de steiger hiervoor klaar is. “En dan schieten we wel ons doel voorbij als bezoekers van het fort geen plaats zouden vinden.”

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) zal er nog een overeenkomst worden afgesloten met Waterwegen & Zeekanaal. “We hadden de parking ook liever op een andere plek ingeland, maar dan kwamen we in conflict met Natuur & Bos. Er zijn aan dit dossier twee jaar aan discussies voorafgegaan. Waar geen discussie over bestaat, is echter wel degelijk de noodzaak aan een parking.”