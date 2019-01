Nieuwe overdekte fietsenstallingen aan station zijn klaar Kristof Pieters

25 januari 2019

13u23 0 Beveren De nieuwe fietsenstallingen aan het station van Beveren zijn klaar. De fietsenstallingen zijn overdekt, verlicht en staan onder cameratoezicht. Er is in totaal plaats voorzien voor 436 fietsen, 6 bakfietsen en 6 plekken voor elektrische fietsen mét oplaadmogelijkheid.

De oude fietsenstallingen waren al jaren te klein voor de vele pendelaars die er overstappen op de trein. Ze voldeden ook niet meer aan de hedendaagse normen. De gemeente liet ze daarom in september vorig jaar onder de sloophamer verdwijnen. De grootste fietsenstalling is die aan de kant van het stationsgebouw maar er is ook een kleinere fietsenstalling gebleven aan de overzijde van het spoort ter hoogte van feestzaal Olympia. Het contrast tussen de oude en de nieuwe fietsenstallingen is groot. Glazen wanden zorgen voor een betere sociale controle en een hoger veiligheidsgevoel bij de gebruikers. Ook de beugels waaraan men de fiets kan vastmaken zijn veel steviger en gebruiksvriendelijker. De fiets kan nu namelijk aan het frame vastgelegd worden. In de oude stallingen stonden fietsen met het voorwiel in een beugel geparkeerd.

Nu de nieuwe infrastructuur klaar is, gaat men de tijdelijke fietsparking opbreken. Maandag 28 januari wordt die fietsenstalling ontruimd. Al wie zijn fiets daar nog gestald heeft, kan deze dus best zo snel mogelijk verhuizen naar de nieuwe fietsenstalling.