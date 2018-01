Nieuwe opvangplaatsen voor kinderen in kansarmoede 24 januari 2018

De gemeente Beveren gaat via het Huis van het Kind een aanvraag indienen voor de deelname aan het Koala-project van Kind & Gezin. Dat heeft schepen Katrien Claus (CD&V) bevestigd op een vraag van Groen-sp.a raadslid Issam Benali. Die laatste stelt vast dat de kansarmoede in Beveren de voorbije jaren sterk is gestegen. "Maar liefst elf procent van de kinderen in Beveren groeit nu op in kansarmoede", zegt Benali. "Koala staat voor Kind- en Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding. Via dit project kunnen bijkomende plaatsen voor kinderopvang gecreëerd worden voor baby's en peuters die opgroeien in kansarmoede."





Er komen 46 gemeenten in aanmerking voor de Koala-oproep. Partner wordt kinderdagverblijf Partena Bevertje. Dat is het enige kinderopvanginitiatief dat nu al voldoende kinderen uit kwetsbare gezinnen opvangt om deel te nemen aan het project. Benali is tevreden met de deelname aan het project. "De extra opvangplaatsen laten de ouders ook toe een job te vinden of te behouden." (PKM)