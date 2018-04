Nieuwe meetapparatuur voor controle scheepsbrandstof 19 april 2018

Staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) bracht gisteren een bezoek tijdens een controle van het schip Albatros van de firma Herbosch-Kiere in Kallo. Hun schepen varen op brandstof die aan alle normen voldoen, maar niet alle rederijen houden zich aan de regels. "We controleren elk jaar van 1.600 schepen de documenten en daar bovenop worden er 110 staalnames gedaan", zegt directeur-generaal Eugeen Van Craeyvelt. "Vorig jaar leidde dit tot een vijftiental vaststellingen." Wereldwijd geldt een norm van 3,5 procent zwaveluitstoot, maar in onze contreien is dat maximaal 0,1 procent. Brandstof met weinig concentratie aan zwavel is eel duurder, per ton gemiddeld 230 dollar extra. "Daarom lappen sommige schepen de regels aan hun laars", legt De Backer uit. Dankzij de nieuwe toestellen zullen controles veel sneller en efficiënter verlopen. "Vroeger moesten de stalen opgestuurd worden naar een labo en was het soms een week of meer wachten op de resultaten. De schepen waren tegen die tijd natuurlijk met de noorderzon verdwenen", legt Van Craeyvelt uit. "En de boetes zijn niet min. In extreme gevallen kan dat oplopen tot een miljoen euro en kan een schip aan de ketting worden gelegd." (PKM)