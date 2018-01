Nieuwe fietsersbrug over E34 HAVENBEDRIJF BESTUDEERT OOK FIETSBUS VIA LIEFKENSHOEKTUNNEL KRISTOF PIETERS

02u41 0 Foto Kristof Pieters De nieuwe fietsersbrug wordt opgehangen aan de spoorwegbrug over de E34 tussen Melsele en Kallo. Beveren Goed nieuws voor wie in de Waaslandhaven werkt en zich met de fiets verplaatst. De Vlaamse overheid heeft geld vrijgemaakt voor de aanleg van een fietsersbrug over de E34. Het Havenbedrijf bestudeert ook de mogelijkheden om fietsen via de Liefkenshoektunnel van de ene naar de andere oever te vervoeren, eventueel met speciaal uitgeruste fietsbussen.

Een goede fietsverbinding van en naar de Waaslandhaven staat al lang op het verlanglijstje van de gemeente Beveren. Wie naar de haven fietst, heeft enkel keuze uit de brug van de N450 in Melsele of de N451 in Vrasene, twee drukke knooppunten waar fietsers goed uit hun doppen moeten kijken aan de op- en afritten naar de snelweg.





Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft nu geld vrijgemaakt voor het wegwerken van 'missing links', die dikwijls het gevolg zijn van barrières zoals gewestwegen of autosnelwegen. Op de begroting voor dit jaar staan de realisatie van een nieuwe fietsersbrug over de E34 tussen Melsele en Kallo en de aanleg van een nieuwe veersteiger aan Fort Liefkenshoek waar pendelaars op de waterbus kunnen stappen.





Sluipverkeer

De werken voor de fietsersbrug starten nog dit jaar. Dat is meegedeeld op een gemeenteraadscommissie over geplande infrastructuurwerken. De fietsersbrug wordt aan de huidige spoorwegbrug gehangen en sluit aan op de Zaveldam en Kloetstraat in Melsele, de Keetberglaan richting Zwijndrecht en de Kwarikweg richting Kallo. De brug wordt drie meter breed zodat fietsers elkaar vlot kunnen kruisen. Maritieme Toegang zal op zijn beurt werk maken van een gescheiden fietspad langs de Kwarikweg tot aan de Scheldedijk in Zwijndrecht. Omdat er via de Kwarikweg nogal wat sluipverkeer naar het centrum van Kallo gaat, wil de gemeente paaltjes plaatsen ter hoogte van de Gasthuisstraat. In de omgekeerde richting werkt de provincie aan een fietspad dat aansluiting moet geven op de park & ride en de tramterminus in Melsele. Daarvoor moet enkel de berm van de goederenspoorlijn gevolgd worden, want die loopt pal naast de tramterminus.





De nieuwe fietsersbrug zal vooral bedoeld zijn voor het woon-werkverkeer van een naar de haven. Voor scholieren is het niet echt een alternatief omdat ze dan te ver moeten omrijden. Gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen-sp.a) vraagt zich af of er geen betere locatie was. "Hier kan de brug echter snel gerealiseerd worden omdat ze wordt opgehangen aan de bestaande spoorwegbrug", legt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) uit. "Er zijn ideeën om ook een fietsverbinding te realiseren ter hoogte van Singelberg via de verkeerswisselaar van de R2, maar daarvoor zal men wellicht moeten wachten tot na de verbreding van de E34."





Steiger waterbus

Intussen werkt het Havenbedrijf ook aan een oplossing voor een andere barrière voor fietsers: de Schelde. Hiervoor wil men een 'fietsbus' inleggen tussen de rechter- en linkeroever. Het zou gaan om omgebouwde gelede bussen waarbij reizigers met de fiets aan de hand kunnen instappen. De bus zal via de Liefkenshoektunnel naar één of twee verdeelpunten in de haven rijden. Tot slot wordt ook een nieuwe steiger voor de waterbus gebouwd aan Fort Liefkenshoek, waarvan fietsers eveneens gebruik kunnen maken. Volgend jaar zou daar een veerverbinding met Lillo bovenop komen.