Nieuwe fietsenstalling aan station

Aan het station van Beveren komt een nieuwe overdekte fietsenstalling voor minimaal 360 fietsen. De gemeenteraad heeft hiervoor de lastvoorwaarden goedgekeurd.





De bestaande fietsenstalling wordt verwijderd en er komt ook verlichting in de fietsenstalling. Aan de Kruibekesteenweg, aan de andere kant van de spoorlijn, is een kleinere fietsenstalling gepland met een capaciteit van 56 fietsstaanplaatsen. Het gaat om een investering van 190.000 euro. De Groen-sp.a-fractie in de gemeenteraad vindt het een stap vooruit, maar onvoldoende om fietsendiefstallen tegen te gaan. Bovendien ontbreken enkele faciliteiten. Volgens eigen tellingen is de capaciteit onvoldoende om het aantal fietsen dat er nu staat veilig weg te zetten. Daarnaast pleit raadslid Issam Benali voor het plaatsen van camera's. Enerzijds om van op afstand toezicht te kunnen houden en anderzijds om bij diefstal of vandalisme de beelden te kunnen laten oproepen zodat de daders sneller gepakt kunnen worden.





Volgens schepen Raf Van Roeyen (CD&V) is de capaciteit berekend op cijfers van spoorwegmaatschappij NMBS en zullen er wel degelijk camera's komen die op het netwerk van de politie aangesloten zullen zijn. (PKM)