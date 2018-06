Nieuwe fase werken Yzerhand 20 juni 2018

02u49 0

Er wordt een nieuwe fase van de werken aan Yzerhand opgestart. Tot 29 juni wordt gewerkt aan de onpare zijde tussen de Ciamberlanidreef en de Prosper Van Raemdonckstraat. Dit stukje Yzerhand wordt afgesloten. Doorgaand verkeer vanuit de Donkvijverstraat richting Ciamberlanidreef blijft mogelijk. In de Ciamberlanidreef is enkel lokaal verkeer toegelaten. Verkeer richting het centrum wordt via de Prosper Van Raemdonckstraat omgeleid. De Koben Geertsstraat en de Glazenleeuwstraat blijven toegankelijk. (PKM)