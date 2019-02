Nieuwe elektrische scheidingswand voor sporthal Kristof Pieters

19 februari 2019

18u25 2

De gemeenteraad heeft de aankoop goedgekeurd voor een nieuwe elektrische ophijsbare scheidingswand met gaas en doek voor de sporthal in Beveren. Het gaat om een investering van 45.000 euro. Met de wand kan de sporthal in verschillende delen worden opgesplitst zodat meerdere clubs er gelijktijdig kunnen trainen. Tegelijk is ook beslist om de parket en sportvloer in de sporthal op te schuren en opnieuw te belijnen. Die werken zullen 84.700 euro kosten.