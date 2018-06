Nieuwe dorpsdichter gaat poëziebattle aan 22 juni 2018

Op vrijdag 22 juni wordt Geert Colpaert voorgesteld als de vierde dorpsdichter van Doel, na Mark Meekers (2007-2009), Frank De Vos (2009-2011) en Hilde Vancauteren (2011-2013) en na een intermezzo met Dorpstekenaar Jeroen Janssen. Op vrijdag 22 juni maakt hij om 20 uur zijn debuut in Doel. De auteur uit Sint-Niklaas wil Doel poëtisch op de kaart te houden. Het gratis poëzie-evenement vindt plaats in ontmoetingscentrum De Doolen aan de Engelsesteenweg in Doel en start om 20 uur. Een vijftal andere dichters gaan in dialoog met Geert met een poëziebattle. Orchestra Mtchuk zorgt voor de zachte noten. (PKM)