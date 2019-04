Nieuwe bruggen van Kieldrechtsluis gearriveerd; millimeterwerk met 1.500 ton staal Kristof Pieters

03 april 2019

19u34 0 Beveren De twee nieuwe bruggen voor de Kieldrechtsluis zijn per ponton toegekomen in de Waaslandhaven. Het wordt nu een huzarenstukje om ze perfect op hun plaats te hijsen. “Het is inderdaad precisiewerk”, zegt Freddy Aerts, hoofd Maritieme Toegang. “Voor de as van de brug was er welgeteld een halve millimeter speling.”

De twee bruggen zijn 100 meter lang, 15 meter breed en 21 meter hoog. Elke brug weegt 1.500 ton. Ze werden gebouwd bij het staalconstructiebedrijf Aelterman in de Gentse haven. Daar werd er bijna twee jaar lang aan de constructie gewerkt. Dinsdag werden ze samen op één ponton naar de Waaslandhaven overgebracht waar ze ’s avonds zijn toegekomen. Op 8 april zal de eerste brug over de Kieldrechtsluis gemonteerd worden en dat is millimeterwerk. “De brug zal met een ponton in de sluis worden gevaren en daarna wordt ze langzaam neergezakt”, legt Freddy Aerts, hoofd Maritieme Toegang, uit. “Een belangrijk onderdeel van de operatie, het inpassen van de assen, hebben we gelukkig al achter de rug. Dat is namelijk gedaan in Gent. We hadden welgeteld een halve millimeter speling. Ook het plaatsen zal opnieuw een heel precisiewerkje worden.”

De Kieldrechtsluis is intussen bijna drie jaar in gebruik. Bij de bouw waren er slechts twee van de vier bruggen geïnstalleerd. “De twee extra bruggen zullen geen wezenlijk verschil maken voor het wegverkeer”, vervolgt Aerts. “Het is vooral belangrijk in het geval er eens een technisch defect is aan één van de bruggen. Als er nu één brug omhoog staat, wordt het verkeer omgeleid naar het andere exemplaar. Indien echter één van de bruggen hersteld moet worden, zouden we met grote problemen zitten en staat het verkeer daar in een mum van tijd muurvast. Het is dus echt wel nodig dat we twee nieuwe bruggen plaatsen.”

De grootste sluis ter wereld zal voor de operatie een tijdje buiten dienst worden gesteld voor alle scheepvaartverkeer. Dat is nog tot 5 mei. Van deze gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om ook de spoorinfrastructuur aanleggen. Momenteel rijden er immers nog geen treinen over de sluis. Goederentreinen moeten hierdoor kilometersver omrijden. Op 8 april wordt de Arenbergbrug naast de Prosperbrug geplaatst en op 11 april de Sint-Annabrug naast de Ketenisbrug. Voor het wegverkeer zal in deze periode altijd één van de twee bestaande bruggen beschikbaar zijn. Fietsers kunnen wel over beide bruggen. Het duurt wel nog tot begin juli voor de bruggen in gebruik worden genomen. Er moeten namelijk eerst nog asfalteringswerken en technische testen gebeuren voor de bruggen in werking kunnen treden. De totale kostprijs van de nieuwe bruggen bedraagt zo’n 25 miljoen euro.