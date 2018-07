Nieuwe bedrijven in Doornpark 30 juli 2018

02u38 0

De gemeenteraad heeft de verkoop goedgekeurd van enkele kmo-gronden in het Doornpark in Beveren. Eén van de kopers is Metaalconstructie Guma uit Melsele. Het bedrijf koopt een lot van 952 vierkante meter. De bvba Phelek uit Beveren, gespecialiseerd in elektriciteitswerken, heeft een perceel aangekocht van 1.004 vierkante meter. (PKM)