Nieuwe attractie De Meerminnen verrast met speciale effecten LAGO De Meerminnen investeert half miljoen euro in spectaculaire glijbaan Kristof Pieters

16 december 2018

10u34 0 Beveren Het subtropisch zwembad De Meerminnen in Beveren heeft zichzelf voor haar vijfde verjaardag getrakteerd op een mooi cadeau. Er werd 450.000 euro geïnvesteerd in een gloednieuwe attractie: een spectaculaire glijbaan die voorzien is van allerlei effecten. Bezoekers krijgen de illusie dat ze in de lucht gekatapulteerd worden.

De nieuwe attractie werd zaterdag geopend door de leerlingen van het zesde jaar van de school Sancta Maria. De school nam als enige deel met twee ploegen aan de zwemmarathon voor Music for Life en werd hiervoor beloond met een primeur. Ze kregen de kans om de splinternieuwe glijbaan plechtig in te glijden en uit te testen. De jongeren zijn alvast laaiend enthousiast. De nieuwe glijbaan is 80 meter lang en voorzien van enkele speciale effecten. “Er zitten enkele zeer haakse bochten in het parcours met een glazen wand”, zegt centrummanager Roel Timmermans. “Dit creëert een bijzonder effect. Het lijkt alsof zwemmers door de lucht gekatapulteerd gaan worden. Er zijn drie van dergelijke effecten in het parcours. Het laatste is echter geen doorzichtige wand maar wel een LED-scherm met daarop een haai geprojecteerd. Met de lichteffecten in de rest van de tunnel krijg je de ervaring alsof het allemaal nog sneller gaat. We hadden al een glijbaan met banden maar het ontbrak nog aan een snelle sensatie en met deze investering komen we aan de verwachtingen van bezoekers tegemoet.”

De Meerminnen heeft nu nog één aansluiting over voor een derde glijbaan. “We moeten het publiek natuurlijk blijven verrassen en dat doen we door regelmatig uit te pakken met iets nieuws”, vervolgt Timmermans. “In 2016 hebben we ons verwarmd openluchtzwembad geopend dat het hele jaar door open is. Met deze uitbreidingen wordt het pakket steeds groter waardoor De Meerminnen een ideale bestemming is voor een dagje vakantieplezier voor alle leeftijden.”

De nieuwe attractie kost 450.000 euro en dat is één euro per bezoeker die het complex het voorbije jaar over de vloer kreeg. “We hebben bij de opening het streefcijfer vooropgesteld van een half miljoen bezoekers per jaar en dat cijfer hebben we bijna gehaald.”

Stilstaan is echter achteruitgaan en dat weten ze ook bij de LAGO-groep. “Je kan natuurlijk niet eindeloos uitbreiden”, weet ook marketing manager Lore Walravens. “Momenteel experimenteren we in Kortrijk met virtual reality. De mogelijkheden zijn intussen al vergevorderd. Met een speciale VR-bril zullen zwemmers het effect ervaren alsof ze in de Caraïbische zee aan het zwemmen zijn. Ook voor de glijbanen biedt zo’n VR-bril heel wat mogelijkheden.”

Dé topattractie van De Meerminnen blijft na vijf jaar nog wel steeds de wildwaterbaan. “Die is speciaal op maat gebouwd van dit complex en het grote voordeel is natuurlijk dat er nooit wachttijden zijn. Aan de glijbanen moet je altijd even geduld oefenen. De nieuwe attractie wordt echter zonder twijfel de favoriete attractie tijdens de kerstvakantie en zal zeker heel wat extra bezoekers lokken het komende jaar.”