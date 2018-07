Nieuwbouw GTI miljoen duurder 28 juli 2018

02u33 0

Er is een lastenboek klaar voor de uitbreiding en verbouwing van het Gemeentelijk Technisch Instituut. De oorspronkelijk raming van 11.030.678 euro werd opgetrokken naar 12.281.321 euro. Agion heeft de bevestiging gegeven dat de subsidie voor deze werken 5.259.408 euro bedraagt. Dat de werken een miljoen euro meer kosten, heeft verschillende redenen. Zo moet er een lift komen in de klassen die worden gebouwd in de oude turnzaal. Er is ook nadien beslist om een datanetwerk in te richten in alle gebouwen. Ook is er budget nodig om voorlopige klassen in te richten in de oude schrijnwerkerij tijdens de verbouwingen. Verder drijft ook de afbraak van de oude houtloods en stofafzuiging en de nieuwe reglementering voor brandleiding- en haspels in het oude klassenblok de kostprijs omhoog. Tot slot moet de volledige werkplaats qua structuur worden verstevigd. Hierdoor is het mogelijk om in een latere fase 14 klassen extra op de verdieping te bouwen. (PKM)