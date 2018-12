Nieuw record, maar ook structurele files voor Liefkenshoektunnel Kristof Pieters

28 december 2018

19u25 0 Beveren De Liefkenshoektunnel heeft een nieuw record geboekt en zal 2018 afsluiten met zowat 11,2 miljoen gebruikers. Dat is 8 procent meer dan het jaar voordien. Keerzijde van de medaille is dat de toltunnel intussen ook met structurele files te kampen heeft.

Het aantal gebruikers van de toltunnel is al jaren in stijgende lijn en is in 12 jaar tijd zelfs verdubbeld. Het verkeer door de Liefkenshoektunnel bestond dit jaar uit 7,1 miljoen personenwagens en 4,1 miljoen vrachtwagens, wat er volgens de uitbaters nogmaals op wijst dat het een misvatting is dat de toltunnel vooral voor haventransport zou worden gebruikt. Heel wat mensen blijken de tunnel te gebruiken om minder hinder te ondervinden van de dagelijkse files op de R1.

In de spits lijkt de tunnel zijn maximumcapaciteit wel te hebben bereikt, want intussen heeft ook de Liefkenshoektunnel met structurele files te kampen. Op werkdagen wordt de dagelijkse maximumcapaciteit van 40.000 voertuigen standaard bereikt. Vooral de avondspits richting Nederland is erg druk. Vreemd genoeg daalde het aantal file-uren in 2018 toch met 6 procent. Dat kan volgens de NV Tunnel Liefkenshoek worden verklaard door het feit dat de verkeerstoename er nu vooral in de daluren en ‘s nachts is. Het goedkope nachttarief voor vrachtwagens - van 22 uur tot 6 uur genieten vrachtwagens van een korting tot 70% - zorgt mee voor een betere spreiding van het vrachtverkeer. Het aantal vrachtwagens dat ‘s nachts gebruik maakt van de Liefkenshoektunnel is de voorbij twee jaar hierdoor verdubbeld. De andere toltarieven bleven de voorbije zes jaar ongewijzigd en ook in 2019 komt er geen verandering in de prijs.