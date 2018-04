Nieuw kunstgrasvoetbalveld 26 april 2018

De gemeente trekt 224.818 euro uit voor de aanleg van een nieuw kunstgrasvoetbalveld in de sportzone. De huidige grasmat in kunstgras werd aangelegd in 2005. Het terrein vertoont intussen echter zware slijtage en moet vervangen worden. Door de groendienst werd hiervoor een lastenboek opgemaakt. De drainage moet gecontroleerd worden en het bestaande kunstgras wordt volledig verwijderd en afgevoerd. Daarna zal de fundering in rubber genivelleerd worden en komt er bovenop een nieuwe kunstgrasmat.





(PKM)