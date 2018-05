Nieuw kunstgrasvoetbalveld voldoet aan normen 08 mei 2018

02u38 0

Het nieuwe kunstgrasveld in de sportzone van Melsele zal aan alle Europese normen voldoen. Dat heeft schepen van sport Katrien Claus (CD&V) geantwoord op een vraag van Stijn De Munck (Groen-sp.a). Die stelt zich vragen bij de veiligheid van de rubberkorrels in het geval een speler zich zou kwetsen of als ze bij extreme hitte beginnen smelten. Volgens schepen Claus voldoet de mat echter aan de strengste Europese normen. "We hebben alternatieven bestudeerd zoals kurk maar dat heeft als nadeel dat het niet zo lang meegaat." De gemeente trekt 224.818 euro uit voor de aanleg van een nieuw kunstgrasvoetbalveld in de sportzone van Melsele. De huidige grasmat in kunstgras werd aangelegd in 2005. Het terrein vertoont intussen echter zware slijtage en moet vervangen worden (PKM)