Nieuw in het Waasland: een voedselbank voor huisdieren (en voor hun baasjes die het minder breed hebben) Kristof Pieters

03 maart 2019

10u17 0 Beveren De vzw ‘4voeters in Nood’ gaat deze week van start met een voedselbank voor huisdieren. Naar analogie met wat reeds voor minderbedeelde inwoners bestaat, wil de vzw voedsel ter beschikking stellen voor huisdieren van mensen die het financieel niet breed hebben. “Want zij zijn vaak het eerste slachtoffer als het geld op is”, weet Christophe Van Mieghem.

De vzw is drie jaar geleden opgestart als opvang voor mishandelde en/of verwaarloosde honden. De dieren krijgen bij Christophe en zijn vrouw Nathalie een tweede kans. Ze krijgen opvang in een huiselijke sfeer om tot rust te komen en worden nadien ter adoptie aangeboden als ze er klaar voor zijn. “We willen nu onze werking verder uitbouwen met een voedselbank voor dieren”, legt Christophe Van Mieghem uit. “Er is veel verborgen armoede en als het geld op is, wordt er eerst beknibbeld op het voedsel voor het huisdier. We hebben in het verleden al heel wat schrijnende situaties gezien. Honden krijgen dan plots enkel nog brood voorgeschoteld en geen vlees meer. Het is een terugkerend fenomeen, meestal tegen het eind van de maand, want dan moet elke euro twee keer omgedraaid worden.”

De vzw zat voor het initiatief al samen met het gemeentebestuur en krijgt hiervoor ook de nodige steun. “We gaan dinsdag officieel van start en dat op drie verschillende locaties in Beveren, Kieldrecht en Sint-Gillis-Waas. We hebben wel een aantal voorwaarden om misbruik te voorkomen. Om voor een voedselpakket in aanmerking te komen, moeten personen in schuldbemiddeling zijn of genieten van een leefloon, maar het kan ook simpelweg na een discreet gesprek met onze medewerkers. We willen de drempel namelijk zo laag mogelijk houden. We hebben intussen ook al met het Sociaal Huis contact opgenomen, omdat zij mensen kunnen doorverwijzen naar onze dienst.”

Met hun initiatief willen Christophe en Nathalie eigenlijk vermijden dat het tot verwaarlozing komt. “Als we nu te hulp worden geroepen, is het meestal al te laat en moeten dieren weggehaald worden. Dat mag echter pas het laatste redmiddel zijn. Er speelt immers ook een sociaal element mee. Mensen in kansarmoede leven nu al vaak geïsoleerd van de maatschappij en voor hen is zo’n huisdier erg belangrijk.”

Het voedsel zamelt de vzw in via sponsors en donateurs. “We hebben al een samenwerking met enkele grote winkels van dierenvoeding zoals Horta. Het gaat meestal om voedsel dat dicht tegen de vervaldatum aanligt of waarvan de verpakking beschadigd is. Daarnaast schenken ook particulieren voedsel. Als een huisdier is gestorven, komen ze hier de overschot brengen van het voorradige voedsel en soms ook de hondenmand en de leiband. Alles krijgt bij ons een bestemming. Het is niet de eerste keer dat we een hond aantreffen met een broeksriem rond de hals omdat de eigenaar niet eens over een leiband beschikt. We hebben momenteel vooral hondenvoeding in stock, maar we willen ons niet beperken tot enkel honden. Daarom is er ook een samenwerking met het vogelopvangcentrum in Kieldrecht en de vzw Anegria die zich om verwaarloosde ezels bekommert. De voedselbank is er dus voor alle huisdieren.

Voor meer info: 0485/20.20.68 of https://4voetersinnood.com