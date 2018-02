Nieuw filiaal van Kunstacademie 23 februari 2018

02u44 0

Er komt een nieuwe filiaal van de Kunstacademie in buurgemeente Zwijndrecht. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond beslist. Reeds enkele jaren onderzoekt Zwijndrecht binnen de gemeente de mogelijkheden om een filiaal voor deeltijds kunstonderwijs in te richten. Er waren hiervoor zowel gesprekken met Antwerpen als Beveren. Enkel die laatste reageerde positief, waarna er een overleg werd opgestart. Er wordt nu een dossier ingediend bij het ministerie van Onderwijs om een filiaal op te richten. Samen met de directie van de Kuntacademie Beveren werd een plaatsbezoek gebracht aan het oud-gemeentehuis. Dat kan, mits wat opfrissing en kleine aanpassingen, prima dienst doen als filiaal. Omwille van bereikbaarheid is ervoor gekozen om ook in het woonzorgcentrum Herleving een lokaal vrij te maken voor Algemene Muzische Vorming. In principe is er wel een oprichtingsstop tot na de invoering van een nieuw decreet over kunstonderwijs in de loop van dit jaar. De directie van de academie stelde voor om toch een aanvraag in te dienen. Dit moet dan wel gebeuren voor 1 maart. Als de overheid groen licht krijgen, kan op 1 september dit jaar een filiaal worden geopend. Indien de aanvraag wordt geweigerd, zal men pas volgend jaar de deuren kunnen openen. (PKM)