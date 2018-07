Nieuw dak voor kleedkamers sporthal De Perel 25 juli 2018

De gemeente Beveren trekt 50.000 euro uit voor het vernieuwen van het dak van de kleedkamers van sporthal De Perel in Kallo. Het dak bestaat momenteel uit een pvc dakbedekking en werd in het verleden al meermaals hersteld ter hoogte van de tapgaten met waterinfiltratie in de onderliggende lokalen tot gevolg. In de hoeken ontstond er in de loop der jaren een probleem waardoor de dakbedekking plooien vertoonde en niet meer aansloot in de hoeken. Gezien de uitgebreide problematiek en problemen met dit soort dakbedekking is herstellen geen optie en zal het hele dak vervangen worden. De huidige, te dunne, dakisolatie zal dan tegelijk vervangen worden door een ander type met een aangepaste dikte volgens de huidige normen. (PKM)