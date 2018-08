NGB werkt verder aan lijst 23 augustus 2018

De nieuwe partij NGB (Nieuw Groot Beveren) heeft gisteren een eerste nieuwe naam bekendgemaakt. Naast initiatiefnemers Nico Lauwaert en Jos Van Gulck zal ook Francine Audenaert op de lijst staan. Ze is gepensioneerd na 35 jaar gewerkt te hebben bij de douane. Francine heeft een handicap en is minder mobiel. "We zijn de eerste partij die een mindervalide kandidaat op de lijst plaatst en willen zo laten zien dat we er willen zijn voor alle Beverenaars", zegt Nico Lauwaert. Intussen probeert de partij de inwoners via flyers en marktbezoeken verder warm te maken voor haar programma. Binnenkort wil NGB de rest van de lijst bekendmaken. (PKM)