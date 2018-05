NGB niet welkom op debat Gezinsraad 09 mei 2018

NGB, de nieuwe onafhankelijke partij die opkomt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Beveren, reageert verontwaardigd omdat ze niet is uitgenodigd voor een debat van de Gezinsraad.





"Reeds in oktober hebben wij ons voorgesteld aan de Gezinsraad, met de mededeling dat wij interesse tonen in de opmerkingen die de Gezinsraad had over de voorbije legislatuur", zegt voorzitter Nico Lauwaert. "Wij hebben een aantal punten in ons programma opgenomen. Intussen hebben we ook al deelgenomen aan het Unizo debat. Wij stellen ons dan ook ernstige vragen bij het feit dat de Gezinsraad onze partij uitsluit van haar eigen debat." (PKM)