NGB en Beveren 2020 welkom op debat 05 juni 2018

02u46 0 Beveren Het bestuur van de Gezinsraad heeft in een vijf uur durende marathonvergadering beslist om niet enkel de politieke partijen uit te nodigen die verantwoording kunnen afleggen voor de afgelopen zes jaar, maar ook de nieuwe partijen zoals NGB en Beveren 2020.

Vooral NGB vond het onterecht dat ze werd uitgesloten. "We hebben als Gezinsraad een foutloos parcours afgelegd door ons altijd politiek volledig onafhankelijk en neutraal op te stellen, en met deze beslissing tonen we dat we dat ook in de toekomst willen blijven doen", motiveert voorzitter Pieter Van Bastelaere de beslissing van zijn bestuur. De politieke debatavond van de Gezinsraad zal dus acht partijen het woord geven: de meerderheidpartijen CD&V en N-VA, en de oppositie Open Vld, sp.a, Groen, Vlaams Belang, NGB en Beveren 2020. "Wij zijn blij dat het gezond verstand is terug gekeerd bij de Gezinsraad", reageert Nico Lauwaert, voorzitter van NGB tevreden. Het debat zal gemodereerd worden door VRT-Wetstraatjournalist Johny Vansevenant. De vragen werden intussen aangeleverd door de zeventig aangesloten verenigingen van de Gezinsraad. Die gaan vooral over het kamperen aan scholen, het sluiten van spoorovergangen, zwaar verkeer in Melsele en fietsstraten in Gaverland. Momenteel zijn er ruim 100 inschrijvingen. Men kan zich nog steeds inschrijven via gezinsraad@beveren.be. Deelname is volledig gratis. (PKM)





