Net vandaag ongeval in Beverentunnel 02 februari 2018

02u37 0 Beveren Dat de mobiliteit in de regio te lijden heeft onder de drukte in de haven, werd gisteren nog maar eens bewezen door een ongeval in de Beverentunnel in het havengebied van Kallo.

Omstreeks 12.30 uur gebeurde er nog maar eens een zware aanrijding tussen vrachtwagens. Midden in de tunnel botste een Roemeense trucker op zijn voorligger, een Pool. Die botste daardoor ook nog eens licht tegen de Belgische vrachtwagen voor hem. De Roemeense chauffeur raakte gewond, de andere twee bestuurders bleven ongedeerd. Even werd gevreesd dat de trekker van de Roemeense vrachtwagen vuur zou vatten. Net na de aanrijding kwam er heel wat rook vrij, maar dat bleek te gaan om olie en koelvloeistof die op het gloeiendhete motorblok terechtgekomen waren. Beide vrachtwagens moesten getakeld worden, waardoor het verkeer ruim anderhalf uur lang maar over één rijstrook kon. Dat zorgde voor lange files en hoog oplopende wachttijden. Het verkeer stond stil tot op de E34. De Beverentunnel begint steeds meer een kwalijke reputatie te krijgen. Elke week gebeuren er tegenwoordig meerdere ongevallen met vrachtwagens. (PKM)