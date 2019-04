Nelly Maes te gast op Doel (H)Artistiek Kristof Pieters

03 april 2019

10u45 0 Beveren De DorpsDichter van Doel ontvangt op zaterdag 6 april om 15 uur niemand minder dan Nelly Maes. Eerst licht zij toe welke schrijvers en dichters haar leven hebben gekleurd en welke boeken haar op haar reis door het leven hebben vergezeld. Daarna gaat zij dieper in op haar eigen bundels, met voordracht daaruit.

Doel (H)Artistiek is intussen al aan de vierde editie toe. De voorbije jaren waren onder meer muziekensemble Brasserie Croque-Notes en dichter Peter Holvoet-Hansen te gast waren. Dit keer is het de beurt aan politica Nelly Maes die zowel schepen, volksvertegenwoordiger als Europarlementslid was tijdens haar carrière. Op zaterdag 6 april laat zij zich van een geheel andere kant kennen. De middag wordt afgesloten met een poëzielawine, waaraan naast de huidige DorpsDichter van Doel ook haar dochter, de in Australië wonende en werkende schrijfster Tineke Van der Eecken, deel zal nemen. Ook gewezen DorpsDichter Frank De Vos zal zijn poëtisch steentje aan de gedichtenlawine bijdragen. De middag gaat door in Ontmoetingscentrum De Doolen, Engelsesteenweg 8, 9130 Doel. Aanvang 15 uur. De inkom is gratis.