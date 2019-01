Nee, Derde Wereldoorlog is niet uitgebroken in Kallo Autoterminal even militair domein: Amerikaans leger lost duizenden voertuigen en tanks Kristof Pieters

23 januari 2019

19u06 0 Beveren Een terrein van 12,5 ha op de site van autobehandelaar ICO in Kallo is nog tot eind deze maand ‘militair domein’. Daar zal het Amerikaans leger namelijk een paar duizend voertuigen en tanks lossen voor de operatie ‘Atlantic Resolve’. Onze eigen jongens begeleiden de hele verhuis en staan in voor de bewaking van de konvooien.

Het is een iewat vreemd zicht in de Waaslandhaven. Langs de kant van de Haandorpweg staan diepteladers geparkeerd met daarop grote tanks en ander legermateriaal. Het terrein van de Japanse autobehandelaar ICO lijkt zelfs omgevormd tot een Amerikaans legerkamp. Rond een 12,5 ha groot deel van de terminal is een muur opgetrokken van containers. Men kan er alleen in of uit langs een checkpoint met zwaar bewapende militairen. Het ‘Fort Kallo’ is weliswaar een tijdelijk militair domein. Tot eind januari maakt het Amerikaans leger namelijk gebruik van de loskade van ICO om het materieel te lossen van de 1st Armored Brigade Combat Team, een onderdeel van de infanterie. De cijfers zijn indrukwekkend. Het gaat om 87 tanks, waaronder de beruchte Abram-gevechtstanks, 121 Bradley-pantserwagens en zo’n 500-tal andere rupsvoertuigen. Daarbovenop komen nog eens 1.500 vrachtwagens en 850 trailers. Dit komt aardig in de buurt met hetgeen waarover het volledige Belgische leger kan beschikken.

De grote verhuis kadert in de operatie ‘Atlantic Resolve’. De militaire Amerikaanse aanwezigheid in het oosten van Europa werd opgevoerd na de spanningen in Oekraïne. Om de negen maanden worden de troepen en ook het materieel afgelost. Waarom al die tanks en vrachtwagens niet gewoon laten staan en enkel de manschappen aflossen? “Dit maakt deel uit van de training”, zegt luitenant-kolonel Drew Conover. “We gebruiken geregeld andere havens en we oefenen zo de snelle verplaatsing van ons materieel. Over de samenwerking met de Haven van Antwerpen zijn we alleszins erg tevreden, net als de ondersteuning van onze Belgische collega’s.”

De Antwerpse provinciecommandant, kolonel Paul Haccuria, zorgt voor de begeleiding van de hele verhuis. “We hebben een 40-tal manschappen ter beschikking gesteld”, licht hij toe. “De bewaking valt immers onder onze bevoegdheid. We leveren ook brandstof en begeleiden de kolonnes over de weg.”

Intussen zijn ook de eerste militairen overgevlogen. In totaal gaat het om zo’n 3.500 strijdkrachten. Duizend daarvan zullen tijdelijk in het militair kwartier van Grobbendonk worden opgevangen alvorens ze doorreizen naar Polen en de rest van Oost-Europa. Tegen 9 februari moet die operatie rond zijn.