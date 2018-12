Natuurpunt gaat natuur zoeken tussen verlaten huizen Kristof Pieters

04 december 2018

17u23 0 Beveren Natuurpunt Waasland organiseert op zondag 9 december een niet alledaagse natuurwandeling in het dorp van Doel. Met een gids gaan de deelnemers kijken hoe de natuur zich heeft kunnen handhaven in het bijna verlaten dorp.

Het dorp Doel associeer je niet onmiddellijk met natuurbeleving. De desolate huizen en straten met hun stukgeslagen ramen en deuren ogen niet erg uitnodigend. “Wij gaan niet aan ramptoerisme doen en ook niet de alternatieve kunstwerken en creatieve graffiti bewonderen, maar wandelen in het spoor van onze gids op zoek naar hoe de natuur zich heeft kunnen handhaven in het ‘dorp dat moest verdwijnen’”, zeggen de initiatiefnemers. “Als je naar de foto’s kijkt op de ontelbare blogs, dan zie je hoe de planten de laatste jaren alles lijkt te overwoekeren. De deelnemers van de wandeling gaan kijken of er geen onverhoopte pareltjes tussen staan en dit onder begeleiding van gids Edwin Thoen. Afspraak op zondag 9 december om 13.30 uur in de Scheldemolenstraat op de parking aan de dijk.