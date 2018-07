Naft moet schoolmoeheid stoppen 16 juli 2018

De gemeente Beveren heeft een overeenkomst afgesloten met de stad Sint-Niklaas om schoolverzuim aan te pakken via het project 'Naft'. Dat is de opvolger van het Time Out-project. De naam Time Out is gewijzigd in Naft (Naadloze flexibele trajecten). Vanaf schooljaar 2018-2019 zal de stad Sint-Niklaas zelf deze trajecten begeleiden in plaats van groep Intro. Naft is een project dat begeleiding biedt aan jongeren bij wie de schoolloopbaan problematisch verloopt en voor wie een tijdelijke periode van herbronning en begeleiding de kansen op school terug vergroot. Een tweede mogelijkheid is de 'klassikale time-out' die voor een volledige klas wordt georganiseerd, gevolgd door een korte traject voor een aantal leerlingen uit de klas. De Onderwijsraad van Beveren ziet heel wat voordelen en adviseerde de gemeente om in het project te stappen. Beveren betaalt hiervoor 28.334 euro. (PKM)