Nadine en Pieter strijden om scepter bij Nachtvlinders Kristof Pieters

15 januari 2019

15u33 0 Beveren Op zaterdag 19 januari wordt bij carnavalsvereniging De Nachtvlinders voor de 46e keer een prins carnaval verkozen. Uittredend prins Pieter Foubert heeft één uitdager en dat is Nadine De Gendt.

Deze verkiezingsshow vindt zaterdag plaats in de sporthal Tassijns in Haasdonk en begint om 20.11 uur. Zoals elk jaar wordt het een originele verkiezingsstrijd waarbij de kandidaten worden onderworpen aan een 3-tal proeven waaronder traditioneel ook zang of voordracht aan bod komt.

Momenteel zijn er al twee kandidaten waaronder ook uittredend prins carnaval Pieter Foubert die ook ondervoorzitter is bij De Nachtvlinders. Hij was reeds viermaal prins in de Boerenkrijggemeente. Als hij dit jaar wint is hij zelfs drie jaar na elkaar Prins Carnaval en wordt hij aspirant Keizer.

Pieter zal het moeten opnemen tegen Nadine De Gendt, die sinds een drietal jaar actief is bij De Nachtvlinders. Het carnaval is voor haar niet nieuw ze viert al van kleins af mee. Het is nu wel haar allereerste deelname aan de prinsverkiezing.

Nieuwe kandidaten kunnen zich nog steeds aanmelden op het secretariaat tot zaterdag 19 januari.

Het feestgedruis start al een dagje vroeger, namelijk op vrijdag 5 april met het 6e Grootvorst- en keizersfeest. Omwille van het blijvende succes van de vorige jaren wordt dit opnieuw georganiseerd in de feesttent op het Pastoor Verwilghenplein. Grootvorst Kurt I is de grote bezieler en gastheer van de avond met een avondvullend programma van sketches gebracht door De Nachtvlinders.

De 41e carnavalsstoet gaat door op zondag 7 april om 14.30 uur.