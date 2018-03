Nachtvlinders zetten zotskap op KRISTOF PIETERS

16 maart 2018

Carnavalsvereniging De Nachtvlinders zet dit weekend de zotskap op. Na het succes van vorig jaar werd er opnieuw een feesttent geplaatst voor een 'grootvorst- en keizerfeest' dat vrijdagavond plaats vond. Zondag 18 maart is het tijd voor de carnavalsstoet die voor de 40ste keer zal uitrijden. De stoet start om 14.30 uur. De opstelling en omloop is dezelfde van vorig jaar. De stoet vertrekt vanuit de Blokmakerstraat richting P. Verwilghenplein, Keizerstraat, Blokmakerstraat, Perstraat, Bunderhof, Bergstraat, Willem Van Doornyckstraat, Pastoor Verwilghenplein en ontbinding via Keizerstraat en Blokmakerstraat. Deze omloop heeft een lengte van zo'n 3,5 kilometer. Ter hoogte van het Verwilghenplein zullen de groepen hun optreden doen bij de tweede doortocht.