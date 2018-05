Nachtelijke stankgolf zorgt voor overlast 30 mei 2018

De Hulpverleningszone Waasland heeft zondagnacht heel wat oproepen binnengekregen voor geurhinder. Inwoners klaagden over een indringende chemische geur afkomstig uit het havengebied. De brandweer onderzoekt van waar de geurhinder afkomstig is. Er kwamen vooral oproepen binnen uit Melsele. Twee mensen hadden last van tranende ogen en irritatie aan de keel, maar niemand moest uiteindelijk naar het ziekenhuis. De eerste meldingen kwamen rond 23 uur toen er met het onweer wat wind kwam opzetten. De brandweer weet voorlopig niet vanwaar de geurhinder kwam. Volgens kolonel Thierry Van Goethem van de Hulpverleningszone Waasland is het moeilijk om dit te achterhalen omdat men de precieze stof niet kent. "Door de kortstondige blootstellingsduur zal het effect op de gezondheid echter wel meevallen. We waren zelf vrij snel ter plaatse, en we hebben geen chemische concentraties meer waargenomen." Het is niet de eerste keer dat er klachten komen over geurhinder in de Waaslandhaven. Tegen alle afspraken in, ventileren schepen af en toe hun ruimen op de Schelde. Daarbij kunnen dampen vrijkomen met een lage geurdrempel. (PKM)