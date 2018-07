Naakte man zorgt voor opschudding in winkelcentrum 16 juli 2018

02u29 0

De tropische temperaturen van de voorbije dagen zorgen ervoor dat sommige mensen het wel erg warm krijgen. In Beveren plukte de politie zaterdag een jongeman van straat die poedelnaakt rondliep. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde maar voorbijgangers zagen hoe de man op het IJzerhand plots al zijn kleren uittrok. Hij stapte vervolgens resoluut richting Vrasenestraat. In de drukke winkelstraat stapte de man volledig naakt verschillende winkels binnen. Hij viel ook mensen lastig op straat. Aan de Grote Markt eindigde zijn naturistentrip aan de terrassen van de cafés. De politie was intussen uitgerukt en sloeg de man in de boeien. Hij mocht zich vervolgens gaan verkoelen in de ondergrondse cel. (PKM)