Na openluchtzwembad, nu unieke glijbaan 'LAGO' DE MEERMINNEN INVESTEERT IN NIEUWE ATTRACTIE KRISTOF PIETERS

02 februari 2018

02u42 0 Beveren Het subtropisch zwemparadijs De Meerminnen mag dit jaar vijf kaarsjes uitblazen en kan met 435.000 bezoekers per jaar mooie cijfers voorleggen. Tegenover vorig jaar is dat een groei met 5%. Dit jaar wordt geïnvesteerd in een nieuwe spectaculaire glijbaan. Gisteren werd ook de nieuwe naam voorgesteld. Het wat oubollige Sport & Recreatie is veranderd in het hippe Lago.

Met de slogan 'Meer water, meer plezier' gooit de groep Lago het definitief over een andere boeg met haar zes zwemparadijzen. Er wordt nog meer dan vroeger gemikt op bezoekers die er een echte daguitstap van willen maken. "En de naam Lago - Italiaans voor meer - roept dat vakantiegevoel volgens ons perfect op", zegt centrummanager Roel Timmermans. "We behouden uiteraard wel de aparte naam De Meerminnen voor ons Bevers subtropisch zwembad."





Moeilijke start

De slogan mag men trouwens letterlijk nemen. Vorig jaar breidde De Meerminnen uit met een openluchtzwembad. "Intussen is ons complex goed voor een totaal van 13.000.000 liter water", licht Timmermans toe. "We werken met 40 vaste personeelsleden en 80 jobstudenten en interimkrachten. Het was een moeilijke start in ons eerste jaar, maar we zitten nu wel op kruissnelheid. Vorig jaar klokten we af op 435.000 bezoekers, waarvan 255.000 recreatiezwemmers. Dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van het jaar voordien. We zijn hiermee na Gent het meest bezochte zwembad in de Lago-groep."





En om die positie te houden, staan er ook dit jaar grote investeringen op til. "In de toren van ons complex is plaats voor drie aansluitingen voor glijbanen. We hadden al een grote glijbaan met banden en daar komt dit najaar een broertje bij", kondigt Timmermans aan. "We gaan nog niet te veel verklappen, maar het wordt alleszins een heel spectaculaire attractie die enorm snel en uniek is. De opening is voorzien tussen de herfst- en kerstvakantie."





Bezoek vs uitstap

Vorig jaar nam De Meerminnen ook een openluchtzwembad in gebruik en dat vertaalde zich duidelijk in de bezoekerscijfers. "Hoe groter het aanbod, hoe meer mensen van een bezoek een echte uitstap maken en dat zien we ook aan de cijfers bij ons Rest-au-Café dat vorig jaar 95.000 mensen over de vloer kreeg." Het openluchtzwembad was vooral in de zomer een voltreffer, maar blijft ook de rest van het jaar open. "Alleen stellen we vast dat we de temperatuur van 30° moeilijk kunnen houden als het echt koud is. Dat zullen we binnenkort ook bijsturen."





Nieuw dit jaar is een drenkelingendetectiesysteem. Het gaat om een investering van 150.000 euro waarbij er onder water camera's werden geplaatst die bewegingen detecteren. Als een zwemmer plots roerloos in het water ligt, stuurt het systeem een signaal naar de smartphone van de redders, die dan snel kunnen ingrijpen.