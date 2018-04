N-VA zet 20 nieuwkomers op de lijst 30 april 2018

02u25 0 Beveren N-VA is als eerste partij in Beveren volledig rond met haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste tien en laatste vijf namen waren al bekend gemaakt. Afgelopen weekend werd de rest voorgesteld.

Opvallend is dat er maar liefst 20 nieuwkomers en meer vrouwen dan mannen op de lijst staan. Er zijn ook vijf jongeren bij onder de 30 jaar. Anouck Cleys is met haar 19 jaar de jongste. De meest opvallende nieuwkomers zijn Amon Amos Addé (37) uit Beveren en Davy De Belie (43) uit Melsele. Amos verblijft al 12 jaar in België en is afkomstig uit Ivoorkust. Hij raakte hier verzeild met het Ivoriaans legioen dat SK Beveren van de ondergang moest redden. Zelf stootte hij nooit door naar het hoogste niveau maar hij bleef wel altijd sportief actief. Hij werkte als coach bij verschillende clubs in de regio en geeft ook training bij Svelta Melsele. "Met Amos willen we vooral duidelijk maken hoe belangrijk goede integratie is", zegt lijsttrekker Filip Kegels. "Hij is onze gemeente dankbaar voor de kansen die hij kreeg." Davy De Belie is dan weer een bekend figuur in Melsele. Hij verzet zich tegen de komst van een glastuinbouwzone, iets waar ook N-VA een strijdpunt van maakt. Andere nieuwkomers zijn Bart Apers (Kallo), Kevin Joos (Beveren), Lina Maes (Beveren), Lientje De Schepper (Vrasene), Sven Martens (Beveren), Stefanie Van Remortel (Kallo), Donny Van Goethem (Verrebroek), Eric De Wolf (Kieldrecht), Sandra Apers (Kieldrecht), Jans Staut (Beveren) en Ilse Van laere (Beveren). (PKM)