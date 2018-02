N-VA pakt uit met vrouwelijke nieuwkomers 03 februari 2018

03u05 0 Beveren De Beverse N-VA heeft gisteren de namen bekend gemaakt van de belangrijkste strijdplaatsen op de lijst. Bij de nieuwkomers zijn opvallend veel vrouwen. Filip Kegels was al bekend als lijsttrekker, maar heeft zich gisteren nu ook openlijk geprofileerd als kandidaat-burgemeester. Schepenen Ingeborg De Meulemeester en Boudewijn Vlegels waren ook al zeker van plaats twee en drie.

Opmerkelijk is wel dat de belangrijke plaats van lijstduwer naar een nieuw gezicht gaat en dat is Inge Brocken (39) uit Beveren. Ze komt uit een ondernemersfamilie en is bekend als zaakvoerster van een kledingwinkel. Tweede nieuwkomer is Caroline Neels (39) uit Beveren. De juriste werkt als ontvanger-griffier bij het polderbestuur. Karin Verbraeken (60) is dan weer bekend als gids in de gemeente. Vierde nieuwkomer is Els Verheyen (30) uit Melsele. Ook zij is een bekend gezicht als gewezen uitbaatster van café Tipiek. Bij de nieuwkomers is ook één man en dat is Vincent Janssens (34). Hij is sinds 2016 voorzitter van N-VA Beveren en neemt nu voor de eerste keer deel aan een verkiezing.





Lokaal engagement

Niet helemaal nieuw, maar er wel opnieuw bij is Femke Van de Voorde (30) uit Melsele. Ze werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 verkozen, maar koos toen voor het provinciebestuur waar ze drie jaar zetelde. Nu wil ze zich opnieuw lokaal engageren. De andere namen op de lijst zijn de huidige schepenen Dominique Tielens op plaats 4 en Johan Smet op plaats 6. Jens De Wael, voorzitter van de gemeenteraad, staat op de vijfde plaats. De raadsleden Jan Weyers, Jan Van de Perre en Roger Heirwegh zullen de lijst mee helpen duwen. Filip Kegels is tevreden met het nieuw bloed. "Er zijn nu 15 namen bekend, maar we kunnen nu al zeggen dat 20 van de 35 plaatsen op onze lijst voor nieuwe mensen zullen zijn. Dat een meerderheid daarvan vrouwen zijn, doet ons enorm veel plezier." (PKM)