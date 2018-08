N-VA moet wissel doorvoeren op haar lijst 28 augustus 2018

02u44 0 Beveren N-VA Beveren moet anderhalve maand voor de stembusslag onverwacht een wissel doorvoeren op de lijst. Kandidate Caroline Neels heeft namelijk beslist om toch niet op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

"Ze heeft deze beslissing genomen om professionele redenen", licht lijsttrekker Filip Kegels toe. "Caroline neemt binnenkort haar functie als ontvanger-griffier van de Polder Land Van Waas weer op. Omdat men bij de Polder niet volledig achter haar politiek engagement staat, ziet ze zich genoodzaakt om afstand te doen van haar kandidatuur." Neels lag al een tijdje in conflict met haar werkgever. Ze had ook een klacht ingediend tegen de dijkgraaf wegens pesterijen. Intussen is die zelf door het Polderbestuur geschorst in een ander dossier.





Vervanger

Filip Kegels betreurt het afhaken van Caroline Neels, maar benadrukt dat ze wel lid blijft van de partij en het lokaal bestuur. Intussen is ook al een vervanger gevonden voor de vacante plaats 7 met Debbie Vlaeminck. Ze is een 40-jarige alleenstaande moeder met een zoon van 18 jaar en afkomstig uit Haasdonk. "Debbie is een zeer dynamische vrouw en de geknipte versterking voor onze ploeg. Ze heeft meer dan tien jaar een winkel uitgebaat in het centrum van Beveren. Zes jaar geleden stapte ze mee in het familiebedrijf waar ze nu nog steeds actief is. Door haar achtergrond gaan haar interesses uiteraard uit naar de ondernemers in onze gemeente. Ze wil zich inzetten voor de handelaars waar ze door haar ervaring een belangrijke band mee heeft. Maar ook veiligheid is voor haar een absolute prioriteit." (PKM