Muziek en theater in Fort Liefkenshoek 19 mei 2018

Morgen is Fort Liefkenshoek één van de 24 forten die hun poorten openen tijdens de Fortengordel. Er valt van alles te beleven in het kader van het thema 'vrede'. Het fort is die dag te bezoeken van 9.30 tot 18 uur. De cafetaria is doorlopend open. Evi Roelen en Pierre Anckaert brengen tussen 13.30 en 17 uur liedjes uit hun nieuwste CD 'Keep the home fires burning'. Zij brengen de originele liedjes die ten tijde van de Eerste Wereldoorlog van in de huiskamers tot in de loopgraven klonken. Er is ook straattheater met Pikz Palace dat Duitsers en geallieerden samen voetbal laat spelen en Pintura Mágica is een mobiele fotostudio. Bezoekers kunnen een tekening of schilderij maken rond vrede of het einde van de oorlog. In de fotostudio wordt men vervolgens in de eigen gecreëerde wereld geprojecteerd. Verder zijn er workshops vilten klaprozen of vredesduiven knutselen en is er een tentoonstelling met verborgen verhalen uit WOI. (PKM)