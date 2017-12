Muzart brengt jubileumproductie in eindejaarsperiode 02u56 5 Foto Kristof Pieters Muzart zet voor de nieuwe productie meer dan vijftig acteurs op het podium.

Musicalvereniging Muzart stoomt momenteel meer dan vijftig acteurs klaar voor de nieuwe productie 'Steek'. Achter de schermen werken er nog eens zoveel vrijwilligers mee. Het wordt een jubileumuitgave want het is de twintigste productie van Muzart. Het gezelschap werd opgericht in 2000 en richt zich op jongeren tussen twaalf en twintig jaar, die een droom delen: genieten van acteren, zingen en dansen in een familiemusical. En daar komen soms bekende namen uit verder. Onder meer Kobe Ilsen, Eline De Munck en operazangeres Liesbeth Devos kregen hun podiumervaring ooit bij Muzart. Het eindejaarsspektakel is uitgegroeid tot een vaste waarde. Vorig jaar zakten er maar liefst 3.200 bezoekers af naar Ter Vesten. De regie is dit keer in handen van Michiel Bral en Lieve De Ridder. 'Steek' is een romantisch hedendaags sprookje, geschreven door Pol Van de Perre. Het verhaal draait rond een gewone soldaat die verliefd wordt op een prinses. Er zijn acht voorstellingen op 26, 27, 28, 29 en 30 december om 19 uur, met uitzondering van 26 en 30 december is er ook telkens een middagvoorstelling om 15 uur. Kaartjes kosten 11 euro voor kinderen en 13 euro voor volwassenen en kunnen besteld worden via www.muzart.be (PKM)