Muur stort in en raakt twee arbeiders Als bij wonder geen doden gevallen Kristof Pieters

22 november 2018

17u01 0 Beveren Op de bouwwerf van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in de Oude Dorpsstraat heeft zich donderdag kort na de middag een ernstig arbeidsongeval voorgedaan. Een pas gemetste muur op de eerste verdieping van het gebouw in aanbouw viel om en kwam enkele meters lager op twee arbeiders terecht. Beide slachtoffers werden bedolven onder de stenen. Eén van hen raakte zwaargewond. De tweede kwam er met lichte verwondingen vanaf.

Het ongeval gebeurde donderdagmiddag op de werf langs de kant van de Oude Dorpsstraat. “Een muur die vandaag gemetst was, is om een nog onduidelijke reden ingestort”, zegt OCMW-voorzitter Dirk Van Esbroeck (CD&V). “Het ging om een muur op de eerste verdieping. De brokstukken zijn terechtgekomen op twee arbeiders die een verdieping lager aan het werk waren.” De brandweer, twee ziekenwagens en een mug-team snelden ter plaatse. Beide mannen, 50 en 58 jaar oud, werden meteen vanonder het puin gehaald en kregen ter plaatse de eerste zorgen toegediend. Het gaat om arbeiders van bouwfirma Verplancke uit Beveren. “Het zag er aanvankelijk slecht uit maar we hebben intussen vernomen dat de opgelopen verwondingen gelukkig nog meevallen”, vervolgt Van Esbroeck. “Eén arbeider heeft wel breuken opgelopen maar verkeerde nooit in levensgevaar. Zijn collega kwam er vooral vanaf met schaafwonden.”

Beide slachtoffers werden overgebracht naar het AZ Nikolaas. De politie kwam ter plaatse en legde beslag op een deel van de werf tot de komst van de arbeidsinspectie. Mogelijk stortte de muur in door een zwenkbeweging van een klein hijskraantje dat op de eerste verdieping stond opgesteld, maar dat is nog niet bevestigd.

“We verwachten dat de werf na de inspectie snel zal vrijgegeven worden”, vervolgt Van Esbroeck. “Er kon vandaag nog verder gewerkt worden op andere stukken van de werf. De opluchting overheerst na dit ongeval. Het was behoorlijk schrikken, maar iedereen beseft dat dit veel erger had kunnen aflopen.”

De firma Verplancke bouwt in opdracht van het OCMW momenteel een nieuw woonzorgcentrum. Het bouwprogramma voorziet ook nog 15 assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum en een stek voor het filiaal van de bibliotheek. “Het is de eerste keer dat we een tegenslag meemaken op de werf, voor de rest zijn we enorm tevreden”, zegt Van Esbroeck nog. “De ondergrondse garage is al gerealiseerd en nu is men bezig met de ruwbouw. We liggen een klein beetje achter op schema maar het is normaal de bedoeling om in november volgend jaar de senioren terug te verhuizen van de Oude Notelaar in Beveren naar de nieuwbouw.”