Motorrijder zwaargewond na botsing met auto 10 juli 2018

In de Oude Zandstraat in het centrum van Beveren is zondagavond een motorrijder zwaargewond geraakt bij een ongeval. De man reed met zijn motor in de richting van Sint-Niklaas. De bestuurder van een auto die van een parking wou vertrekken, merkte de motorrijder niet op waardoor die laatste in de flank van de auto knalde. Het slachtoffer werd een tiental meter ver weggeslingerd en liep ernstige verwondingen op. Ook de automobilist en twee passagiers liepen lichte verwondingen op. De slachtoffers werden naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Door de aanrijding belandde de aangereden wagen tegen een tweede, geparkeerde wagen. Door het ongeval was er een tijd verkeershinder in beide richtingen in de Oude Zandstraat. (PKM)