Motorrijder zwaargewond bij ongeval 24 april 2018

Op de Haandorpweg is gisterenmiddag om iets na 14 uur een jonge motorrijder zwaargewond geraakt bij een ongeval. Een Poolse trucker maakte een U-bocht met zijn vrachtwagen, die de motorrijder te laat moet hebben opgemerkt. Die laatste had nog de reflex om zich te laten vallen, maar schoof tegen de achterwielen van de oplegger. Ziekenwagen en mug dienden het slachtoffer ter plaatse de nodige zorgen toe waarna hij zwaargewond werd overgebracht naar het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. Hij verkeert niet in levensgevaar. (PKM)