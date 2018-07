Motorrijder lichtgewond 14 juli 2018

In de Fortstraat in Melsele raakte een motorrijder lichtgewond toen hij uit de bocht ging.





Gisterenochtend om 6.09 uur verloor de motorrijder de controle over zijn stuur en kwam hij in een gracht terecht. Hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. (PKM)