Motorrijder lichtgewond bij aanrijding in Kouterstraat Kristof Pieters

30 november 2018

In de Kouterstraat in Kieldrecht is donderdagavond om 17.30 uur een motorrijder lichtgewond geraakt bij een ongeval. De motorrijder kwam in aanrijding met een wagen en maakte hierbij een val.